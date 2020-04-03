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Забайкалец убил мужчину и его мать

Забайкалец убил мужчину и его мать
Происшествия, 
На допросе задержанный во всём признался

Следователи Краснокаменска Забайкальского края задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в двойном убийстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», 2 апреля в квартире обнаружили тела женщины и мужчины с признаками насильственной смерти. 

В результате совместной работы с полицейскими следователи установили, что 36-летний житель города гостил у 40-летнего мужчины и его 70-летней матери. В ходе застолья подозреваемый напал на мужчину и убил его, нанеся множество ударов по голове. Затем убил женщину, несколько раз ударив её ножом. После скрылся.

Он был задержан по ориентировке экипажем ГИБДД на одной из улиц Краснокаменска. На допросе мужчина признался в убийстве. Следователи проверили показания подозреваемого на месте преступления.

Сегодня мужчине будет предъявлено обвинение. Готовятся документы для ареста подозреваемого, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

убийство
 
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