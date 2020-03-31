Ангарчанин оформил кредит и перевёл деньги мошенникам

Мошенники представились сотрудниками банка



Накануне в дежурную часть полиции поступило заявление от 40-летнего жителя Ангарска. Неизвестные, обманув, оформили на его имя кредит, и заставили перевести им на счёт более 220 тысяч рублей. Также на его имя оформили страховку по кредиту и сняли деньги с другого банковского счёта.



Утром на телефон потерпевшего поступил звонок. Незнакомая девушка, представившись сотрудником банка, пояснила, что мошенники пытаются оформить на него кредит, после чего переключила звонок на якобы сотрудника службы безопасности.



В ходе разговора «сотрудник безопасности» рассказал, что их персональный менеджер пытается оформить на имя потерпевшего кредит и для привлечения данного сотрудника к ответственности, попросил следовать его указаниям.



Не сомневаясь в правдивости слов, ангарчанин сообщил мужчине реквизиты имеющихся у него банковских карт разных банков, а также цифровой код пришедший ему на телефон в смс.



После чего, мужчина, следуя указаниям афериста, снял в банкомате с карты 220 700 рублей и перевёл их на указанный мошенником счёт.



По завершении операции лжесотрудник службы безопасности пояснил мужчине, что с ним свяжутся в течение часа. Только после этого ангарчанин, понял, что его обманули и связался с настоящими сотрудниками банка у которых выяснил, что на его имя оформлен кредит в сумме 220 700, а также кредитное страхование в сумме 11 962 рублей, а в другом банке выяснил, что с его карты были сняты 36 тысяч рублей.



В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



