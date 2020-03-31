Мошенники представились сотрудниками банка
Накануне в дежурную часть полиции поступило заявление от 40-летнего жителя Ангарска. Неизвестные, обманув, оформили на его имя кредит, и заставили перевести им на счёт более 220 тысяч рублей. Также на его имя оформили страховку по кредиту и сняли деньги с другого банковского счёта.
Утром на телефон потерпевшего поступил звонок. Незнакомая девушка, представившись сотрудником банка, пояснила, что мошенники пытаются оформить на него кредит, после чего переключила звонок на якобы сотрудника службы безопасности.
В ходе разговора «сотрудник безопасности» рассказал, что их персональный менеджер пытается оформить на имя потерпевшего кредит и для привлечения данного сотрудника к ответственности, попросил следовать его указаниям.
Не сомневаясь в правдивости слов, ангарчанин сообщил мужчине реквизиты имеющихся у него банковских карт разных банков, а также цифровой код пришедший ему на телефон в смс.
После чего, мужчина, следуя указаниям афериста, снял в банкомате с карты 220 700 рублей и перевёл их на указанный мошенником счёт.
По завершении операции лжесотрудник службы безопасности пояснил мужчине, что с ним свяжутся в течение часа. Только после этого ангарчанин, понял, что его обманули и связался с настоящими сотрудниками банка у которых выяснил, что на его имя оформлен кредит в сумме 220 700, а также кредитное страхование в сумме 11 962 рублей, а в другом банке выяснил, что с его карты были сняты 36 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Ангарчанин оформил кредит и перевёл деньги мошенникам
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мошенники представились сотрудниками банка
Она воспользовалась «Мобильным банком»
Полиция продолжает проверять людей, находящихся на самоизоляции
Их состояние стабильно тяжёлое
Круг контактных лиц пациентов с коронавирусом превышает 800 человек
Пожар возник из-за небрежности при курении
Сперва мужчина был госпитализирован с диагнозом «внебольничная пневмония»
Причина решения, возможно, в коронавирусе
Кражи мужчина совершал осенью 2019 года в супермаркетах
Скончались ещё два пациента
Женщина прибыла из Москвы
Мужчина бросил спичку на землю и не заметил, как загорелась растительность
Грузовая машина везла продукцию из Новосибирской области
Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу
За неделю в регионе произошло 42 лесных пожара