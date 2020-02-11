По неофициальной информации, военные погибли из-за случайного выстрела из гранатомёта
Двое военнослужащих из Бурятии погибли в Сирии, ещё четверо человек из Забайкальского края госпитализированы с ранениями. Об этом 10 февраля сообщила читинская газета «Вечорка» со ссылкой на собственные источники.
По неподтверждённой официально информации источников «Вечорки», трагедия произошла в начале февраля.
- Один из солдат случайно выстрелил из гранатомёта в палатку, где находились его боевые товарищи. В результате разрыва гранаты двое ребят погибли, четверо госпитализированы с осколочными ранениями, - сообщает читинское издание.
В пресс-службе Восточного военного округа информацию не комментируют.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году в Сирии погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов, который несколько лет служил в Кяхте. В память о нём в Кяхте назвали улицу. В том же 2017-м погиб улан-удэнец, ветеран ОМОН, отправившийся в Сирию добровольцем.
СМИ сообщают о гибели военных из Бурятии в Сирии
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