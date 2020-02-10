Две забайкалки чуть не замёрзли в застрявшей на реке машине

Затем спасатели, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, вытащили застрявший в речке автомобиль и сопроводили девушек до автозаправки, сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас».





В Забайкальском крае в ночь с 10 на 11 февраля спасатели выехали по сообщению о том, что за селом Смоленка в районе Карповских озер две девушки застряли на речке на автомобиле «Хонда Партнер» и замерзают.По прибытии в район предполагаемого местонахождения пострадавших, спасатели организовали поиски по координатам, указанным девушками. Вскоре они были найдены и отогреты в оперативном автомобиле.