В Бурятии назвали основные причины детских суицидов

В 2019 году в республике погибли в результате самоубийства 15 детей



Сегодня, 29 января, в Улан-Удэ состоялся круглый стол под председательством детского омбудсмена Татьяны Вежевич по проблеме детских суицидов в Бурятии.



На сегодняшний день Бурятия входит в число лидеров в России по добровольному уходу из жизни детей и подростков.



Так, в Бурятии в 2019 году зарегистрировано 15 завершённых суицидов и 102 попыток. 5 детских смертей в результате самоубийства зафиксированы в Улан-Удэ, 10 – в районах республики.



- Из 15 – в 10 случаях дети были из благополучных семей, 1 ребёнок из опекунской семьи, 1 ребёнок из приёмной семьи, в 3 случаях не установлено. Все суициды совершены подростками старше 15 лет, - привела статистику начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения минздрава Бурятии Людмила Санжиева.



Подростки пытались покончить с собой из-за проблем в семье, неразделённой любви, из-за проблем со сверстниками, боязни экзамена, безразличия к жизни, из-за стресса, низкой самооценки, любопытства, с целью привлечения внимания родителей и других причин.



Одними из причин завершённых суицидов стали потеря близкого родственника и преступление против половой неприкосновенности ребёнка.



По инициативе Татьяны Вежевич, которая была связана с резким ростом числа суицидов в республике в 2016 (30 случаев), учёные БГУ два года проводили исследование, направленное на выявление причин и факторов, способствующих формированию суицидального поведения несовершеннолетних в Бурятии.



Основные итоги исследования были озвучены на круглом столе.



В ходе исследования в анкетном опросе приняли участие 753 ученика в районах республики и 763 учащихся в Улан-Удэ.



- Установлено, что до 40% опрошенных респондентов в момент опроса находились в депрессивном психологическом состоянии. 25% учащихся находятся в состоянии группы риска суицидального поведения, а 3 % в кризисном состоянии, - отметил руководитель исследования, доктор педагогических наук Владимир Цыренов.



В ходе исследования учёные также проанализировали суициды, совершённые с 2012 по 2016 год. Было рассмотрено всего 78 случаев самоубийств.



Выяснилось, что из 78 суицидов 57,70% совершены подростками в возрасте 15-17 лет, 42,30 % - совершены несовершеннолетними до 14 лет. 59,7% добровольно ушедших из жизни детей росли в неблагополучных семьях, 40,3% - в благополучных семьях.



- Каждый пятый ребёнок по материалам экспертизы имел суицидальный анамнез. Они либо имели суицидальные попытки, либо какие-то акты самоповреждения и в 9 семьях, 11 % случаев имелись случаи завершённого суицида у ближайших родственников. Каждую десятую смерть из 78 проанализированных актов можно было предотвратить, потому что в 8 случаях из 78 имело место наличие комплекса фактора риска суицида у ребёнка – неполная семья, наличие алкоголизма и суицида у ближайших родственников, было суицидальное поведение у самого ребёнка в прошлом, а также фиксировалось изменение текущего психологического состояния по данным свидетелей и также наличие психотравмирующей ситуации. Эти факторы риска не были должным образом прослежены и определены микросоциальным окружением детей и подростков, - отметила кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней медицинского института БГУ Светлана Лубсанова.



Сегодня минздрав Бурятии для снижения уровня суицидов у детей и подростков реализует трёхэтапный проект по развитию стрессоустойчивости у несовершеннолетних.



- Основной задачей является снятие психоэмоционального напряжения, развитие стрессоустойчивости подрастающего поколения. В 2019 году проект был реализован в Заиграевском, Бичурском Тарбагатайском районах, в Улан-Удэ были охвачены гимназия №33 и cредняя школа №2, - сообщила начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения минздрава Бурятии Людмила Санжиева.



На круглом столе также встал вопрос нехватки квалифицированных психологов в школах Бурятии.



- Число психологов в Бурятии в значительной степени выросла. За 2018-2019 годы мы довели число специалистов в общеобразовательных организациях с 255до 366. Но мы в этом отношении только в начале пути, потому что 65% этих специалистов совмещают работу в школе с другой работой, 40% из них имеют стаж работы менее 2 лет, а 60% из них это те, которые психологами стали путём переподготовки. Уровень квалификации у них с одной стороны недостаточный. Поэтому проводим с ними регулярную работу. За год более трёх курсов они проходят, чтобы подтянуть уровень квалификации. В прошлом году появилась рекомендация один психолог должен быть на 300 обучающихся, раньше был один психолог на 500 обучающихся. Пока таких возможностей республика не имеет, но это то, к чему мы будем стремиться в ближайшее время, - сказал заместитель министра образования Валерий Поздняков.



