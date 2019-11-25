В Ангарске таксист сбил мальчика

Мальчик получил травмы, а водитель скрылся



Вечером 19 ноября в городе Ангарск водитель автомобиля с наклейками службы такси сбил ребёнка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мальчик получил травмы, а водитель с места происшествия скрылся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В ходе розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД задержали водителя. Им оказался 59-летний местный житель, управляющий на момент аварии автомобилем «Тойота Виста Ордей».



- Выбежали из-за машины парень с девчонкой. Девчонка проскочила, парень назад, и я его стукнул. Вышел, подбежал к нему, с ним всё нормально, ничего не болит. «Я побежал домой», - говорит, - рассказал задержанный.



На вопрос, почему не сообщил о происшествии, водитель развёл руками: «В горячке, в первый раз у меня такое. Растерялся».



За оставление места происшествия нарушителю было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 8 суток.



