В Бурятии охранник обокрал магазин

Охранник знал, что в магазине нет видеокамер



Утром 11 ноября полицейским сообщили о краже из магазина в селе Иволгинск. По подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 21-летний местный житель, молодой человек работал охранником в торговой точке.



Зная о том, что в магазине не установлены видеокамеры, а также нет охраны, молодой, взломав замок запасной двери, проник в помещение магазина. Вор украл 25 тысяч рублей.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

