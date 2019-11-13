Охранник знал, что в магазине нет видеокамер
Утром 11 ноября полицейским сообщили о краже из магазина в селе Иволгинск. По подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 21-летний местный житель, молодой человек работал охранником в торговой точке.
Зная о том, что в магазине не установлены видеокамеры, а также нет охраны, молодой, взломав замок запасной двери, проник в помещение магазина. Вор украл 25 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии охранник обокрал магазин
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