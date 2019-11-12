 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Ноября

11 Ноября

Популярное

В Бурятии подростки украли из кафе чипсы и алкоголь

В Бурятии подростки украли из кафе чипсы и алкоголь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Юношей задержали во время распития алкоголя под трибуной стадиона

Заведующая кафе в селе Баргузин заявила в полицию о краже. Женщина сообщила, что ночью в заведение проник неизвестный, украл технику и товар из подсобного помещения. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – двух подросток, 15 и 16 лет, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Выяснилось, что подростки, проходя мимо кафе, через окно увидели компьютер и решили украсть его. Отвёрткой они скрутили навесной замок, проникли в помещение, стащили караоке и компьютер, несколько бутылок крепкого алкоголя и вина, сигареты, шоколад, чипсы. Общий ущерб составил около 42 тысяч рублей.

Эксперты-криминалисты обнаружили на месте происшествия отпечатки пальцев и установили их личность. Подростки были задержаны сотрудниками уголовного розыска во время распития похищенного алкоголя под трибуной стадиона. У молодых людей изъята часть украденного имущества.

Один из подозреваемых ранее судим за кражу, второй попадал в поле зрения правоохранительных органов за преступление, но не был осуждён в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности. Оба молодых человека учатся в девятом классе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии обманом заставил бригаду пилить лес
Житель Бурятии обманом заставил бригаду пилить лес
Происшествия, 12.11.2019
«Чёрного лесоруба» отправили в колонию
В Бурятии подростки украли из кафе чипсы и алкоголь
В Бурятии подростки украли из кафе чипсы и алкоголь
Происшествия, 12.11.2019
Юношей задержали во время распития алкоголя под трибуной стадиона
В Бурятии сгорела крыша двухквартирного дома
В Бурятии сгорела крыша двухквартирного дома
Происшествия, 12.11.2019
Пожар произошёл в Заиграевском районе
В Улан-Удэ угонщика заблокировали у «People's Park»
В Улан-Удэ угонщика заблокировали у «People's Park»
Происшествия, 12.11.2019
Улан-удэнец угнал «Ладу Гранту»
В Улан-Удэ пожарные потушили диван
В Улан-Удэ пожарные потушили диван
Происшествия, 12.11.2019
Возгорание произошло в пятиэтажке
В Улан-Удэ из горящего дома спасли мужчину
В Улан-Удэ из горящего дома спасли мужчину
Происшествия, 12.11.2019
Пострадавшего мужчину и его сына госпитализировали в больницу
В Бурятии парень украл у пенсионерки ноутбук
В Бурятии парень украл у пенсионерки ноутбук
Происшествия, 12.11.2019
Молодой человек приходил помочь сельчанке по хозяйству, но совершил кражу
В Иркутске из горящего дома спасли 34 человека
В Иркутске из горящего дома спасли 34 человека
Происшествия, 12.11.2019
Из них двое детей были госпитализированы в больницу
Улан-удэнка украла у соседки мясо, куртку и телевизор
Улан-удэнка украла у соседки мясо, куртку и телевизор
Происшествия, 12.11.2019
Девушка была частой гостьей, так как присматривала за ребёнком потерпевших
В Улан-Удэ столкнулись «Лексус» и трамвай
В Улан-Удэ столкнулись «Лексус» и трамвай
Происшествия, 12.11.2019
Авария случилась в центре города
Гражданка Монголии пыталась тайно вывезти из Бурятии нефрит
Гражданка Монголии пыталась тайно вывезти из Бурятии нефрит
Происшествия, 12.11.2019
В автомобиле таможенники нашли спрятанные свёртки с нефритом
В Бурятии назвали причину смерти контрактника
В Бурятии назвали причину смерти контрактника
Происшествия, 11.11.2019
Стали известны подробности гибели военнослужащего в войсковой части

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^