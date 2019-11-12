Юношей задержали во время распития алкоголя под трибуной стадиона
Заведующая кафе в селе Баргузин заявила в полицию о краже. Женщина сообщила, что ночью в заведение проник неизвестный, украл технику и товар из подсобного помещения. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых – двух подросток, 15 и 16 лет, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Выяснилось, что подростки, проходя мимо кафе, через окно увидели компьютер и решили украсть его. Отвёрткой они скрутили навесной замок, проникли в помещение, стащили караоке и компьютер, несколько бутылок крепкого алкоголя и вина, сигареты, шоколад, чипсы. Общий ущерб составил около 42 тысяч рублей.
Эксперты-криминалисты обнаружили на месте происшествия отпечатки пальцев и установили их личность. Подростки были задержаны сотрудниками уголовного розыска во время распития похищенного алкоголя под трибуной стадиона. У молодых людей изъята часть украденного имущества.
Один из подозреваемых ранее судим за кражу, второй попадал в поле зрения правоохранительных органов за преступление, но не был осуждён в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности. Оба молодых человека учатся в девятом классе.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
В Бурятии подростки украли из кафе чипсы и алкоголь
Происшествия, Фото:
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