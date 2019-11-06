Из Бурятии незаконно вывезли лес почти на 4 миллиона рублей

Происшествия, Фото: Бурятская таможня

Организовала контрабанду руководитель торговой компании



Контрабанду 510 кубометров хвойных пород древесины выявили сотрудники Бурятской таможни и УФСБ России по Бурятии. Стоимость незаконно вывезенного в Китай лесоматериала – 3,8 млн рублей.



Организовала контрабандный вывоз пиломатериалов руководитель торговой компании из Бурятии. Предприниматель незаконно приобретала лес на территории республики, а затем экспортировала в Китай по подложным документам, заявляя при таможенном декларировании недостоверные сведения о происхождении товара.



- По фактам контрабанды лесоматериалов Бурятская таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере»), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до семи лет, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



