Организовала контрабанду руководитель торговой компании
Контрабанду 510 кубометров хвойных пород древесины выявили сотрудники Бурятской таможни и УФСБ России по Бурятии. Стоимость незаконно вывезенного в Китай лесоматериала – 3,8 млн рублей.
Организовала контрабандный вывоз пиломатериалов руководитель торговой компании из Бурятии. Предприниматель незаконно приобретала лес на территории республики, а затем экспортировала в Китай по подложным документам, заявляя при таможенном декларировании недостоверные сведения о происхождении товара.
- По фактам контрабанды лесоматериалов Бурятская таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере»), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до семи лет, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Из Бурятии незаконно вывезли лес почти на 4 миллиона рублей
Происшествия, Фото:
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