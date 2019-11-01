В Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТЦ «Сагаан Морин»

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На место выезжали взрывотехники



Сегодня днём в ТЦ «Сагаан Морин» нашли бесхозную сумку, из-за которой экстренно эвакуировали всех посетителей.



В паблике crimburyatia говорится, что сумку нашли в отделении одного из банков. Сотрудники правоохранительных органов оцепили торговый центр.



- Была обнаружена бесхозная сумка. Взрывотехники выехали и обследовали – в сумке ничего не было, совершенно пустая, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



