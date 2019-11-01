На место выезжали взрывотехники
Сегодня днём в ТЦ «Сагаан Морин» нашли бесхозную сумку, из-за которой экстренно эвакуировали всех посетителей.
В паблике crimburyatia говорится, что сумку нашли в отделении одного из банков. Сотрудники правоохранительных органов оцепили торговый центр.
- Была обнаружена бесхозная сумка. Взрывотехники выехали и обследовали – в сумке ничего не было, совершенно пустая, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТЦ «Сагаан Морин»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Смертельный наезд совершил водитель «Нивы»
На место выезжали взрывотехники
Мошенница обвиняется в хищении 6,5 миллионов рублей
За вымогательство к лишению свободы осуждены военнослужащий и гражданин
Мужчина пытался скрыться на грузовике на лесной дороге
Он проследил за ней и отобрал сумку
Пьяного пассажира рейса до Улан-Батора сняли с самолёта
Стражи порядка просят сообщать о подобных звонках в органы и быть бдительными
Рецидивист в прошлом году освободился вышел из колонии
Ущерб, причинённый «РЖД», составил более 26 тыс. рублей
В сгоревшем административном здании находилось четыре кабинета психолого-педагогической службы
Об этом сообщили в УФССП по Бурятии
Водитель грузовика спровоцировал ДТП и скрылся
Двое мужчин незаконно ловили омуль в Иволгинском районе
Он продавал квартиры в недостроенной многоэтажке на проданном участке