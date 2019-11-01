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В Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТЦ «Сагаан Морин»

В Улан-Удэ эвакуировали посетителей ТЦ «Сагаан Морин»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На место выезжали взрывотехники

Сегодня днём в ТЦ «Сагаан Морин» нашли бесхозную сумку, из-за которой экстренно эвакуировали всех посетителей.

В паблике crimburyatia говорится, что сумку нашли в отделении одного из банков. Сотрудники правоохранительных органов оцепили торговый центр.

- Была обнаружена бесхозная сумка. Взрывотехники выехали и обследовали – в сумке ничего не было, совершенно пустая, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

эвакуация
 
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