В Бурятии и Забайкалье «накрыли» «гашишную» ОПГ: видео

Задержанию подозреваемых предшествовала длительная оперативная разработка, проведённая сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков Забайкалья. Одновременно в Чите, Кыринском районе Забайкальского края и Бурятии при силовой поддержке бойцов спецподразделения были задержаны лидер и активные участники группировки. В ходе обысков у них изъято около 100 граммов гашишного масла, расфасованного в шприцы.





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В настоящее время уголовное дело в отношении восьми фигурантов дела направлено в суд. Участникам организованной группы может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.











Члены организованной группы изготавливали в Бурятии и районах Забайкальского края гашишное масло. Наркотики продавали на территории Читы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.В ходе расследования установлено, что у каждого из восьми обвиняемых была своя роль в группе. 49-летний читинец руководил, организовывал сбор, изготовление и транспортировку наркотиков, а 40-летняя читинка с привлечением других людей занимались сбытом.При этом задержанные использовали строгие методы конспирации, старались общаться только при личных встречах, а во время телефонных звонков пользовались завуалированными словами и специальной терминологией.Следователи и наркополицейские провели десятки следственных действий. Было назначено 45 специальных криминалистических экспертиз, опрошено больше 40 свидетелей.