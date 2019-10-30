В Улан-Удэ БТР врезался в «Ниссан»

Сегодня около 9 часов утра на повороте на Спиртзаводской тракт в Улан-Удэ произошло необычное ДТП. Столкнулись «Ниссан Патрол» и военный бронетранспортёр.







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По словам очевидца аварии, виновником в ДТП является водитель бронетранспортёра. Он не предоставил «Ниссану» преимущество в движении.



В дорожном происшествии никто не пострадал. Иномарка получила серьёзные механические повреждения.



