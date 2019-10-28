Всего он заготовил 11 кг
В селе Бурсомон Забайкальского края полицейские обнаружили в надворных постройках местного жителя марихуану, сообщает пресс-служба краевого УМВД.
Часть сырья была разложена для сушки на верстаке, ещё два полимерных мешка, заполненных сухим растением, хранились неподалёку. По результатам проведённой экспертизы изъятым веществом оказалась марихуана весом 11 килограммов.
Установлено, что наркосодержащее растение заготовил и хранил знакомый хозяина дома, который накануне приехал в гости. 44-летний житель Хилокского района признался в преступлении.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, наркотических средств, совершенные в крупном размере». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за подобное деяние – до 10 лет лишения свободы.
Забайкалец прятал марихуану во дворе своего приятеля
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