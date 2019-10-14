Это уже третий подземный толчок за последние несколько дней
В Окинском районе Бурятии, в 27 км от населённого пункта Сорок, произошло землетрясение. Подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован в воскресенье вечером, передаёт Интерфакс.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 7:29 мск в воскресенье землетрясения имел координаты 52.10 градуса северной широты и 100.02 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 25 - 30 км от границы с Монголией.
Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,7 балла по шкале MSK-64.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 октября в Еравнинском районе республики произошло сейсмособытие магнитудой 3,6. 10 октября подземные толчки ощутили жители Улан-Удэ. Эпицентр находился в 15 км восточнее посёлка Большое Голоустное Иркутского района.
В Бурятии вновь произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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