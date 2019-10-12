В Бурятии произошло землетрясение



Сейсмособытие магнитудой 3,6 зарегистрировано сегодня днём в Еравнинском районе. Эпицентр находился в 51 км северо-восточнее от села Сосново-Озёрское.



- По информации ЕДДС Еравнинского района, толчки не ощущались. Сообщения о разрушениях жилых зданий, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения не поступали. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

