В Бурятии произошло землетрясение

Землетрясение зафиксировано днём в Еравнинском районе
Сейсмособытие магнитудой 3,6 зарегистрировано сегодня днём в Еравнинском районе. Эпицентр находился в 51 км северо-восточнее от села Сосново-Озёрское.
- По информации ЕДДС Еравнинского района, толчки не ощущались. Сообщения о разрушениях жилых зданий, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения не поступали. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
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