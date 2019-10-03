Женщина требовала изменить показания в отношении её сожителя
Оперативники задержали 32-летнюю читинку, которая нанесла телесные повреждения потерпевшей по уголовному делу, принуждая её к даче ложных показаний.
В августе сотрудники уголовного розыска задержали организатора и трёх её соучастников, которые вовлекали девушек в занятие проституцией за денежное вознаграждение.
В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело. Трое из подозреваемых, в том числе сожитель женщины-организатора, заключены под стражу. В отношении самой женщины из-за беременности и наличия двоих несовершеннолетних детей суд избрал меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Воспользовавшись этим, подозреваемая в кафе встретилась с потерпевшей по уголовному делу, которую она вовлекла в занятие проституцией, и потребовала изменить показания в отношении её сожителя. Получив отказ, женщина нанесла девушке несколько ударов стеклянной бутылкой по голове и рукам, угрожать убить девушку.
Сотрудники полиции задержали подозреваемую, она дала признательные показания. В отношении 32-летней читинки возбуждено уголовное дело по статье «Принуждение к даче показаний, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Максимальное наказание по данной статье до семи лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленница заключена под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите сутенёрша избила свидетельницу по делу бутылкой
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина требовала изменить показания в отношении её сожителя
В медколледже произошло замыкание светильника
Лодка перевернулась после удара о подводное препятствие
Дочь женщины переписывалась с осуждённым за тяжкие преступления
С пьяным авиапассажиром провели профилактическую беседу
Её по ориентировке полиции узнал знакомый
Пострадавшего оперировали три часа
По вине сварщика произошёл крупный пожар
Также его лицо скрывала медицинская маска
Подозреваемая работает бухгалтером в СНТ
Мужчины пилили неклеймёные деревья
Пожар был в двухквартирном доме
Он взял 20 тысяч рублей за перегруз вагона с пиломатериалом
Бакланы превращают красивейшие места на Байкале в мёртвые зоны
Двое ранее судимых мужчин украли мотоцикл «Ямаха»