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В Чите сутенёрша избила свидетельницу по делу бутылкой

В Чите сутенёрша избила свидетельницу по делу бутылкой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина требовала изменить показания в отношении её сожителя

Оперативники задержали 32-летнюю читинку, которая нанесла телесные повреждения потерпевшей по уголовному делу, принуждая её к даче ложных показаний.

В августе сотрудники уголовного розыска задержали организатора и трёх её соучастников, которые вовлекали девушек в занятие проституцией за денежное вознаграждение.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело. Трое из подозреваемых, в том числе сожитель женщины-организатора, заключены под стражу. В отношении самой женщины из-за беременности и наличия двоих несовершеннолетних детей суд избрал меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Воспользовавшись этим, подозреваемая в кафе встретилась с потерпевшей по уголовному делу, которую она вовлекла в занятие проституцией, и потребовала изменить показания в отношении её сожителя. Получив отказ, женщина нанесла девушке несколько ударов стеклянной бутылкой по голове и рукам, угрожать убить девушку.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую, она дала признательные показания. В отношении 32-летней читинки возбуждено уголовное дело по статье «Принуждение к даче показаний, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Максимальное наказание по данной статье до семи лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленница заключена под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

принуждение к даче показаний с применением насилия
 
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