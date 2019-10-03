В Чите сутенёрша избила свидетельницу по делу бутылкой

Женщина требовала изменить показания в отношении её сожителя



Оперативники задержали 32-летнюю читинку, которая нанесла телесные повреждения потерпевшей по уголовному делу, принуждая её к даче ложных показаний.



В августе сотрудники уголовного розыска задержали организатора и трёх её соучастников, которые вовлекали девушек в занятие проституцией за денежное вознаграждение.



В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело. Трое из подозреваемых, в том числе сожитель женщины-организатора, заключены под стражу. В отношении самой женщины из-за беременности и наличия двоих несовершеннолетних детей суд избрал меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.



Воспользовавшись этим, подозреваемая в кафе встретилась с потерпевшей по уголовному делу, которую она вовлекла в занятие проституцией, и потребовала изменить показания в отношении её сожителя. Получив отказ, женщина нанесла девушке несколько ударов стеклянной бутылкой по голове и рукам, угрожать убить девушку.



Сотрудники полиции задержали подозреваемую, она дала признательные показания. В отношении 32-летней читинки возбуждено уголовное дело по статье «Принуждение к даче показаний, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Максимальное наказание по данной статье до семи лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленница заключена под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



