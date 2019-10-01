Он продавал немаркированный алкоголь и просроченные продукты
В Чите сотрудники полиции задержали 48-летнего иностранца, подозреваемого в оптовой продаже немаркированной алкогольной продукции в Забайкальском крае. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В арендованных продавцом складских помещениях и гараже, а также по месту его проживания проведены обыски. Изъято 17 тысяч литров водки без акцизных марок, 1320 литров спиртосодержащей жидкости в пластиковых канистрах, а также документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела.
Кроме того, несколько месяцев мужчина получал в супермаркетах Читы просроченные продукты питания – молоко, майонез, печенье, конфеты, соки, чипсы, а затем изменял дату выпуска товара и срок годности. Эту продукцию он продавал покупателям на оптовой базе.
- В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Чите у иностранца нашли 17 тысяч литров поддельной водки
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