В Чите у иностранца нашли 17 тысяч литров поддельной водки

Он продавал немаркированный алкоголь и просроченные продукты



В Чите сотрудники полиции задержали 48-летнего иностранца, подозреваемого в оптовой продаже немаркированной алкогольной продукции в Забайкальском крае. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



В арендованных продавцом складских помещениях и гараже, а также по месту его проживания проведены обыски. Изъято 17 тысяч литров водки без акцизных марок, 1320 литров спиртосодержащей жидкости в пластиковых канистрах, а также документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела.



Кроме того, несколько месяцев мужчина получал в супермаркетах Читы просроченные продукты питания – молоко, майонез, печенье, конфеты, соки, чипсы, а затем изменял дату выпуска товара и срок годности. Эту продукцию он продавал покупателям на оптовой базе.



- В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

