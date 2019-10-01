 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Октября

30 Сентября

Популярное

В Чите у иностранца нашли 17 тысяч литров поддельной водки

Происшествия, 
Он продавал немаркированный алкоголь и просроченные продукты

В Чите сотрудники полиции задержали 48-летнего иностранца, подозреваемого в оптовой продаже немаркированной алкогольной продукции в Забайкальском крае. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

В арендованных продавцом складских помещениях и гараже, а также по месту его проживания проведены обыски. Изъято 17 тысяч литров водки без акцизных марок, 1320 литров спиртосодержащей жидкости в пластиковых канистрах, а также документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела.

Кроме того, несколько месяцев мужчина получал в супермаркетах Читы просроченные продукты питания – молоко, майонез, печенье, конфеты, соки, чипсы, а затем изменял дату выпуска товара и срок годности. Эту продукцию он продавал покупателям на оптовой базе.

- В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
контрафактная продукция алкоголь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите у иностранца нашли 17 тысяч литров поддельной водки
В Чите у иностранца нашли 17 тысяч литров поддельной водки
Происшествия, 01.10.2019
Он продавал немаркированный алкоголь и просроченные продукты
В Иркутске поймали 23-летнего закладчика
В Иркутске поймали 23-летнего закладчика
Происшествия, 01.10.2019
В прошлом году молодой человек вышел из колонии
В Улан-Удэ произошло 196 наездов на пешеходов
В Улан-Удэ произошло 196 наездов на пешеходов
Происшествия, 01.10.2019
Пешеходы игнорировали правила даже на глазах у сотрудников ГИБДД
Житель Бурятии угрожал бывшей жене и сыновьям гранатой
Житель Бурятии угрожал бывшей жене и сыновьям гранатой
Происшествия, 01.10.2019
Сельчанин хранил четыре гранаты в подвале дома
Иркутская полиция вернула доктору исторических наук автомобиль
Иркутская полиция вернула доктору исторических наук автомобиль
Происшествия, 01.10.2019
«Я ещё не успел закончить написание заявления, как полицейские сообщили мне, что автомобиль обнаружен», - пишет профессор
В Улан-Удэ убили и расчленили китайского бизнесмена
В Улан-Удэ убили и расчленили китайского бизнесмена
Происшествия, 01.10.2019
Гражданин Китая убил своего земляка и разрубил его тело топором
Иркутянин совершил 20 краж в точках общепита
Иркутянин совершил 20 краж в точках общепита
Происшествия, 01.10.2019
Он ночью взламывал двери заведений отмычками и отвёрткой  
Суд отпустил на свободу мужчину, скрывавшегося от полиции 24 года в Иркутской области
Суд отпустил на свободу мужчину, скрывавшегося от полиции 24 года в Иркутской области
Происшествия, 01.10.2019
«Никому не желаю пройти. Даже злейшему своему врагу» - рассказывает 72-летний подсудимый
Пятеро жителей Иркутской области заплатят 500 тысяч за 100 деревьев
Пятеро жителей Иркутской области заплатят 500 тысяч за 100 деревьев
Происшествия, 01.10.2019
Местные жители срубили деревья на охотничьих угодьях
В Бурятии водитель сбил выбежавшего на дорогу ребёнка
В Бурятии водитель сбил выбежавшего на дорогу ребёнка
Происшествия, 01.10.2019
Сбитый мальчик получил тяжёлые травмы
В Бурятии водитель без прав проломил ребёнку череп и сбежал
В Бурятии водитель без прав проломил ребёнку череп и сбежал
Происшествия, 01.10.2019
Мужчина пытался откупиться 10 тыс рублей, чтобы мама парализованного мальчика забрала заявление

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^