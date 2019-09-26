22-летний вор стащил портмоне с деньгами и велосипед
В Чите в полицию позвонил житель одного из многоквартирных домов и сообщил о краже. Неизвестные разбили лобовое стекло его стоящей во дворе машины «Ниссан Патрол», из салона украли портмоне, в котором лежали 15 тысяч рублей и четыре банковские карты. С одной из карт впоследствии было списано около шести тысяч рублей за покупку в магазине.
Позже с заявлением в полицию обратился еще один житель этого дома. Как установили полицейские, в эту же ночь с лестничной площадки кто-то украл его велосипед «Стелс».
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения и опросив жильцов дома, сотрудники угрозыска установили подозреваемого. Им оказался 22-летний читинец, который делает ремонт в одной из квартир в этом доме. Он дал признательные показания. Часть украденного изъята, принимаются меры к изъятию другого имущества.
По фактам краж возбуждены уголовные дела. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец, выполняя ремонт, обокрал двух жителей одного дома
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