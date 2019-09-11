ДТП произошло в Прибайкальском районе
Накануне в Прибайкальском районе Бурятии в 15.30 часов на автодороге «Улан-удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян», в пяти километрах от села Кика произошло ДТП.
30-летняя женщина-водитель «Тойоты Камри» не справилась с управлением и совершила опрокидывание.
В результате ДТП водитель получила травмы различной степени тяжести. Она была госпитализирована в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Баунтовском районе Бурятии задержали водителя, насмерть сбившего женщину и сбежавшего с места.
В Бурятии «Камри» вылетела с дороги и перевернулась
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
ДТП произошло в Прибайкальском районе
Её тело нашли возле дома на Трубачеева
Когда виновника смертельного ДТП задержали, он был пьян
Виновник ЧП бросил автомобиль и сбежал
Вероятно, мужчина скончался из-за сердечного приступа
ДТП произошло в Солдатском
Правоохранители разыскивают злоумышленника
Тройное ДТП произошло на Бабушкина
По неосторожности нетрезвых пешеходов произошло 53 ДТП
В результате происшествия никто не пострадал
В результате происшествия огнём полностью уничтожены дом, надворные постройки
Бурятский омбудсмен встретилась с водителем Сани-шамана, из-за ареста которого вспыхнула акция протеста
Депутата Баира Цыренова и активиста Дмитрия Баирова увезли с площади для дачи показаний
Составлены протоколы об административном нарушении
Он заблудился в тайге