Днём 1 сентября в селе Убур-Киреть Кяхтинского района Бурятии произошёл пожар
В результате происшествия сгорели баня и летняя кухня на общей площади 39 кв.м. Предполагаемой причиной пожара стал поджог, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Всего 1 сентября в Бурятии зарегистрировано 11 пожаров. Как сообщал «Байкал-Daily», в Онохое сгорела крыша дома.
Также по причине неосторожного обращения с огнём в селе Оймур Кабанского района сгорел дощатый забор, а в селе Баргузин Баргузинского района и в селе Турунтаево Прибайкальского района горел мусор на свалках.
В Бурятии подожгли надворные постройки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожар в сторожке едва не обернулся трагическими последствиями
Днём 1 сентября в селе Убур-Киреть Кяхтинского района Бурятии произошёл пожар
Причиной пожара, скорее всего, стала старая электропроводка
Грабители отобрали iPhone, кроссовки и барсетку
В поисках задействованы собаки и квадрокоптер
Всего за неделю было зарегистрировано девять лесных пожаров
Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон
Пожар произошёл в доме на Борсоева
Дедушка с внуком переправлялись через реку, чтобы найти скот
Происшествия, 01.09.2019
Возгорания случились в разных районах республики
30 августа в деревне Грановщина Иркутского района произошёл пожар, на котором чуть не погибли мужчина и двое его внуков
Авария произошла утром в пятницу
За прошедшие сутки в Бурятии был обнаружен один лесной пожар
Причиной пожара стал вышедший из строя ступичный подшипник
Хозяйка дома не закрыла дверцу печи