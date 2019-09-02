В Бурятии пожар уничтожил крышу дома

Причиной пожара, скорее всего, стала старая электропроводка
1 сентября в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме.
На момент прибытия пожарных горела крыша. В результате происшествия кровля была уничтожена на площади 300 кв.м., повреждено потолочное перекрытие на веранде на площади 10 кв.м.
Предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в связи с высокой её изношенностью.
Всего 1 сентября в Бурятии зарегистрировано 11 пожаров, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
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