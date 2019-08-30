Мужчину разыскивали как без вести пропавшего, сын-убийца помогал в поисках
В Иркутске обнаружили тело 59-летнего мужчины. В убийстве обвиняется его родной сын.
По версии следствия, 9 августа на одном из участков строящегося дома по улице Падь Грязнуха между отцом и сыном произошла ссора. Во время конфликта 28-летний мужчина нанёс несколько ударов металлическим предметом по голове своему отцу.
От полученных повреждений мужчина скончался на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, сын перенёс тело на край участка и закопал, присыпав сверху строительным мусором. 11 августа в полицию поступило заявление о пропаже мужчины, его сын принимал активное участие в поисках им же убитого отца.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий при отработке версий произошедшего, сотрудникам полиции удалось быстро установить подозреваемого, который сам показал место захоронения тела отца, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
- Следователями произведены осмотры места происшествия, назначены судебные экспертизы. Производятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - заключают в СУ СКР по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
Иркутянин убил отца и закопал на участке
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он опрокинулся на дороге
Мотоцикл с двумя людьми врезался в бетонное ограждение
В страшной дорожной аварии погиб отец ребёнка
Свой поступок мужчина объяснил тем, что он просто «перепил»
В двух районах республики и Улан-Удэ действует 3 класс пожарной опасности
Улан-удэнца осудили за сбыт поддельных купюр
В Иркутске осудили ОПГ автоугонщиков, которые сбывали машины в Бурятии
Он поручил отправить имущество предприятия в другой регион
В Забайкалье избили и ограбили пенсионерку в собственном доме
Смертность от отравлений алкоголем в Бурятии намного выше, чем в среднем по стране
Водитель иномарки скрылся с места ДТП, потому что у него «болела бочина»
Загорелась кладовая в многоэтажке
Неизвестно, сколько времени собака провела под землей
Воры проникли в помещение через запасной выход
Детям не разрешили покрасить велосипед, и они изрисовали памятник