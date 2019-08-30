Иркутянин убил отца и закопал на участке

Мужчину разыскивали как без вести пропавшего, сын-убийца помогал в поисках



В Иркутске обнаружили тело 59-летнего мужчины. В убийстве обвиняется его родной сын.



По версии следствия, 9 августа на одном из участков строящегося дома по улице Падь Грязнуха между отцом и сыном произошла ссора. Во время конфликта 28-летний мужчина нанёс несколько ударов металлическим предметом по голове своему отцу.



От полученных повреждений мужчина скончался на месте.



Чтобы скрыть следы преступления, сын перенёс тело на край участка и закопал, присыпав сверху строительным мусором. 11 августа в полицию поступило заявление о пропаже мужчины, его сын принимал активное участие в поисках им же убитого отца.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий при отработке версий произошедшего, сотрудникам полиции удалось быстро установить подозреваемого, который сам показал место захоронения тела отца, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



- Следователями произведены осмотры места происшествия, назначены судебные экспертизы. Производятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - заключают в СУ СКР по Иркутской области.



Расследование уголовного дела продолжается.





