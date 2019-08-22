В нацапрке в Бурятии поймали нарушителей с ружьём

Оружие передано в полицию



2 августа на территории Еланцинского участкового лесничества, недалеко от посёлка Таловка в Прибайкальском районе Бурятии, сотрудники оперативной группы остановили автомобиль для проверки, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



В машине находились двое мужчин, у них отсутствовало разрешение на посещение территории Прибайкальского национального парка. У одного из нарушителей обнаружено охотничье огнестрельное оружие, документов на оружие не оказалось.



По факту нарушения природоохранного законодательства составлены административные протоколы, а именно: нахождение на особо охраняемой природной территории без разрешения на посещение и нахождение на территории с охотничьим огнестрельным оружием. Оружие было изъято и передано в отдел полиции.



Сотрудники нацпарка подчёркивают, что нахождение с оружием на территории парка запрещено. Охота на особо охраняемых природных территориях также запрещена.



Посещение Прибайкальского национального парка допускается только при получении разрешения на посещение.

