Разрешённая скорость на этом участке дороги была 90 км/ч
В Бурятии за 7 месяцев камеры выявили 148717 нарушений правил дорожного движения. В адрес собственников транспортных средств направлены постановления на сумму 125 млн. рублей, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Самым распространённым нарушением является превышение скорости – 101 515 фактов. Чаще всего (97 тысяч нарушений) водители превышают скорость на величину от 20 до 40 км/ч.
Далее идёт превышение скорости на величину от 40 до 60 км/ч – 3000 постановлений направлены в адрес нарушителей. 1005 фактов выявлены за повторное превышение скорости на величину от 40 до 60 км/ч.
Максимальная скорость, зафиксированная камерами была выявлена 12 июня на автодороге «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга». Водитель «Тойоты Виндом» двигался со скоростью 191 км/ч на участке дороги с разрешённой скорость в 90 км/ч. Нарушителю придётся заплатить 5 тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году рекордным стало превышение скорости до 210 км/ч – так прямо перед камерой разогнался водитель «Тойоты Целика».
С подробным перечнем установленных камер можно ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции в специальном сервисе «Комплексы фотовидеофиксации нарушений».
В Бурятии водитель разогнался до 191 км/ч прямо перед камерой
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За выходные спасатели выезжали на поиски сборщиков дикоросов четыре раза
Автолюбительница призналась, что у неё нет страховки
В Иркутске мужчину осудили за покушение на убийство
Разрешённая скорость на этом участке дороги была 90 км/ч
Кража произошла на рынке
Убийца пытался обжаловать приговор, заявляя о самообороне
Он совершил кражу в торговом центре
Во время возгорания погибшая была пьяна
Ранее он уже был уличён в грабеже
У мужчины в лесу произошло защемление седалищного нерва
Мужчина перепутал лесника с животным в темноте
Возбуждено уголовное дело
Злоумышленник отобрал у него телефон, спортивную мастерку и кроссовки
Автовладельца госпитализировали в больницу
За выходные произошло два ДТП с опрокидыванием автомобилей