В Иркутской области разбойники напали на пенсионера

Они стащили с него куртку, в которой были деньги и смартфон
Накануне в полицию с заявлением о краже имущества обратился 61-летний житель Иркутской области. Пенсионер рассказал, что возвращался домой из отделения банка, где снял деньги. По пути домой двое человек на его глазах, с применением насилия, стащили его куртку, в которой были телефон и деньги.
Удалось установить и задержать подозреваемых, ими оказались ранее судимые 38-летний мужчина и 39-летняя женщина, жители Черемхово.
За грабёж возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до семи лет колонии. Мужчину заключили под стражу, его подельница находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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