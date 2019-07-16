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В центре Улан-Удэ снова затопило многострадальную развязку

В центре Улан-Удэ снова затопило многострадальную развязку
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Горожане предлагают переименовать развязку у рынка в «водопад Виктория»

15 июля по Улан-Удэ прошли ливни и грозы. Затопило ряд улиц. Развязка на улице Балтахинова, возле Центрального рынка, вновь превратилась в бушующий водопад. Видео бурных потоков воды, стремительно несущихся сверху, появилось в паблике ves_ulan_ude в Instagram.

«Пора переименовать развязку и назвать «Виктория», как знаменитый водопад», «Этот дом на Центральном рынке скоро подмоет!!! Не говорите, что я не предупреждала!!!», «Да этот дом вообще неудачно стоит. Нарушены все принципы феншуя. Жалко людей которые там купили квартиры», «Подмоет этот мост к черту. Почему отвод воды не продуман?», «Водопад по улан-удэнски не изменяет себе», пишут комментаторы. 




Как сообщал «Байкал-Daily», во время сильного ливня в конце июня потоками воды с этого моста повредило несколько машин. Автомобили получили вмятины на крышах и капотах, номера сорвало водой, а салоны залило так, что машины не смогли завестись.

Также из-за грозы по всему городу произошло массовое отключение электроэнергии
подтопление
 
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