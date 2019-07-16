В Улан-Удэ из-за грозы произошло массовое отключение света













По словам жителей одного только Бурвода, свет отключили ещё в 17 часов, а к 22 часам так и не восстановили.



По всему городу зафиксированы падения деревьев. В частном секторе вновь побило посадки на огородах, повалены заборы, размыло грунтовые дороги.



«Последствия дождя уже видны. Упало дерево и не одно, молния ударила в столб, упал забор, слетела крыша (шифер) с туалета, дом бежит, в посёлке нет света нигде, п. Забайкальский», «У нас в Забайкальском прошёл ливень с ветром: повалены деревья, заборы, дороги, которых и так нет-размыло окончательно», - рассказывают жители Забайкальского. По словам жителей одного только Бурвода, свет отключили ещё в 17 часов, а к 22 часам так и не восстановили.По всему городу зафиксированы падения деревьев. В частном секторе вновь побило посадки на огородах, повалены заборы, размыло грунтовые дороги.«Последствия дождя уже видны. Упало дерево и не одно, молния ударила в столб, упал забор, слетела крыша (шифер) с туалета, дом бежит, в посёлке нет света нигде, п. Забайкальский», «У нас в Забайкальском прошёл ливень с ветром: повалены деревья, заборы, дороги, которых и так нет-размыло окончательно», - рассказывают жители Забайкальского.





















15 июля часть Улан-Удэ остались без света в результате прохождения мощного грозового фронта. Накануне прошли кратковременные грозы, ливни, местами град. Ветер северо-западный 4-9, при грозе порывы до 13-18 м/с. Удар стихии пришёлся на жителей Железнодорожного и Советского районов, а также на посёлки Загорск, Стеклозавод, Левый берег и др.- Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий разгула стихии. К работам привлечено 12 бригад (это 48 человек). По нормальной схеме электроснабжение будет восстановлено в течении 2 часов, - сообщили вчера в пресс-службе «Бурятэнерго».Улан-удэнцы сообщают о случаях попадания молнии в электроопору.«Только что молния ударила в аккурат по ЛЭП в 112 квартале. Искры пролетели по проводам. Завораживающее зрелище. Вот это сила стихии. Свет не отключили. Но бамбануло так бамбануло. Всем хорошей ночки», - написал местный житель.Посёлок Загорск, света нет, упало дерево, провода на земле», «На провода упало дерево, весь дом без света, а до аварийки дозвонится не реально. Уже два часа сидим без света. Гастелло 8», - написал местный житель в паблике «Аноним 03».