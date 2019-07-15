15 Июля

14 Июля

Популярное

В едва не сгоревшем Сотниково ранее нашли нарушения пожарной безопасности

В едва не сгоревшем Сотниково ранее нашли нарушения пожарной безопасности
Происшествия,  Фото:Алексей Фишев
Администрация села не исправила нарушения даже после крупного штрафа

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером из детского оздоровительного центра «Здоровье» в Сотниково в пригороде Улан-Удэ эвакуировали 181 человека, в том числе 129 детей. Причиной стал лесной пожар, подступивший к населённому пункту. Пожар был локализован ночью, когда он подошёл уже на расстояние 800 метров от села. В тушении принимали участие 150 человек, пострадавших нет.

Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской так комментировал произошедшее: «Хорошо, что не было ветра, но была очень высокая температура воздуха. Но мы не сработали по профилактике. Какой-то негодяй поджёг лес, в результате все поднялись по тревоге».

Как выяснилось, проверка соблюдения правил пожарной безопасности в отношении санаторно-оздоровительного лагеря «Здоровье» проводилась в марте 2019 года. Проверка села Сотниково проводилась в апреле этого года и ещё тогда был выявлен ряд нарушений – отсутствие противопожарного разрыва от границы населённого пункта, в частности в районе детского лагеря, недостаточное количество наружного противопожарного водоснабжения, также не было звуковой системы оповещения о пожаре.

- Администрацию села Сотниково привлекли к административной ответственности, тогда она была оштрафована на 158 тысяч рублей. 30 мая выяснилось, что глава администрации села не исправил нарушения. Сейчас дело будет рассмотрено повторно, материалы отправлены в суд, - сообщил начальник отдела дознания и административной практики ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Попов.

лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Забайкалья обокрала соседу, отправив её в магазин
Жительница Забайкалья обокрала соседу, отправив её в магазин
Происшествия, 15.07.2019
Полицейские вернули забайкалке похищенный телевизор
В Улан-Удэ обвалилась тротуарная плитка под водовозкой
В Улан-Удэ обвалилась тротуарная плитка под водовозкой
Происшествия, 15.07.2019
Инцидент снял на видео бывший сумоист Анатолий Михаханов
В едва не сгоревшем Сотниково ранее нашли нарушения пожарной безопасности
В едва не сгоревшем Сотниково ранее нашли нарушения пожарной безопасности
Происшествия, 15.07.2019
Администрация села не исправила нарушения даже после крупного штрафа
Жителя Бурятии поймали с марихуаной на Алтае
Жителя Бурятии поймали с марихуаной на Алтае
Происшествия, 15.07.2019
Мужчина приехал в республику отдыхать
В ДТП под Читой погибли четыре человека
В ДТП под Читой погибли четыре человека
Происшествия, 15.07.2019
Машины столкнулись и загорелись
В Забайкальском нацпарке в Бурятии ввели режим ЧС
В Забайкальском нацпарке в Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия, 15.07.2019
14 июля в Забайкальском национальном парке ввели режим ЧС в связи с действующим лесным пожаром
В Бурятии мошенница предлагала работу вахтовым методом
В Бурятии мошенница предлагала работу вахтовым методом
Происшествия, 15.07.2019
Полиция Бурятии ищет людей, которых обманула женщина, предлагавшая работу вахтой
В Ангарске поймали дилеров героина
В Ангарске поймали дилеров героина
Происшествия, 15.07.2019
Они сбывали наркотик с октября 2018 года
В Улан-Удэ таксист присвоил телефон пассажирки
В Улан-Удэ таксист присвоил телефон пассажирки
Происшествия, 15.07.2019
Женщина забыла мобильный в салоне машины
В Бурятии водитель «Чайзера» врезался в дерево
В Бурятии водитель «Чайзера» врезался в дерево
Происшествия, 15.07.2019
ДТП произошло около двух часов ночи 14 июля
В пригороде Улан-Удэ насмерть сбили 28-летнего пешехода
В пригороде Улан-Удэ насмерть сбили 28-летнего пешехода
Происшествия, 15.07.2019
Ночью 14 июля в Улан-Удэ и пригороде произошло два наезда на пешеходов
В Бурятии пьяный угонщик уехал в соседнее село
В Бурятии пьяный угонщик уехал в соседнее село
Происшествия, 15.07.2019
В полицию обратился отец угонщика

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^