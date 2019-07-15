Администрация села не исправила нарушения даже после крупного штрафа
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером из детского оздоровительного центра «Здоровье» в Сотниково в пригороде Улан-Удэ эвакуировали 181 человека, в том числе 129 детей. Причиной стал лесной пожар, подступивший к населённому пункту. Пожар был локализован ночью, когда он подошёл уже на расстояние 800 метров от села. В тушении принимали участие 150 человек, пострадавших нет.
Зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской так комментировал произошедшее: «Хорошо, что не было ветра, но была очень высокая температура воздуха. Но мы не сработали по профилактике. Какой-то негодяй поджёг лес, в результате все поднялись по тревоге».
Как выяснилось, проверка соблюдения правил пожарной безопасности в отношении санаторно-оздоровительного лагеря «Здоровье» проводилась в марте 2019 года. Проверка села Сотниково проводилась в апреле этого года и ещё тогда был выявлен ряд нарушений – отсутствие противопожарного разрыва от границы населённого пункта, в частности в районе детского лагеря, недостаточное количество наружного противопожарного водоснабжения, также не было звуковой системы оповещения о пожаре.
- Администрацию села Сотниково привлекли к административной ответственности, тогда она была оштрафована на 158 тысяч рублей. 30 мая выяснилось, что глава администрации села не исправил нарушения. Сейчас дело будет рассмотрено повторно, материалы отправлены в суд, - сообщил начальник отдела дознания и административной практики ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Попов.
В едва не сгоревшем Сотниково ранее нашли нарушения пожарной безопасности
Происшествия, Фото:
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