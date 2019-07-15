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Зампред правительства Бурятии: «Негодяй поджёг лес, все поднялись по тревоге»

Зампред правительства Бурятии: «Негодяй поджёг лес, все поднялись по тревоге»
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Огонь остановили всего в 800 метрах от Сотниково

Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым вечером и этой ночью лесной пожар подступил к пригородному селу Сотниково. Сигнал поступил в 21.30 часов. Когда пожарные прибыли на место, огонь был всего в километре от населённого пункта. Срочно эвакуировали оздоровительный центр «Здоровье» - 132 ребёнка, 30 родителей и 19 человек персонала. Их разместили в школе в Сотниково. В 00.32 ночи угроза перехода огня на Сотниково и объекты экономики была снята. Пожар дотушивают этим утром.

Сегодня утром состоялось заседание комиссии при главе Бурятии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского. На заседании подробно разобрали организацию тушения лесного пожара в Иволгинском районе, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- Я хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал в организации тушения и локализации этого пожара, всех, кто принял меры по эвакуации детей. Абсолютно правильное решение было принято главой Иволгинского района, что эвакуировали детей из санатория. Это была тренировка для всех нас. Понятно, что, конечно, лучше бы её не было, - отметил во время доклада Мордовской.

Также зампред отметил, что в целом группировка сработала очень чётко и слаженно. На тушении лесного пожара было задействовано более 130 человек – лесная охрана, лесные десантники, лесопользователи Иволгинского района, отряды МЧС, и более 30 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

- Действительно, была очень сложная ситуация, в 800 метрах от забора мы остановили огонь. Очень большой объём сухой травянистой растительности, оставшейся с прошлого года. Хорошо, что не было ветра, но была очень высокая температура воздуха. Но мы не сработали по профилактике. Какой-то негодяй поджёг лес, в результате все поднялись по тревоге. Глава республики держал эту ситуацию на личном контроле. Вот только недавно я доложил о том, что мы локализовали очаг и что сегодня он будет ликвидирован, – сказал зампред.

Сотрудники МВД ищут виновника возникновения лесного пожара.
лесные пожары
 
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