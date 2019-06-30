В Бурятии сняли на видео торнадо

Жители Кабанского района стали свидетелями огромного торнадо
Необычное для Бурятии природное явление сняли на видео жители Кабанского района. Многометровое торнадо образовалось совсем недалеко от жилых домов.
- В небо уходит. Как в Америке, - поделился впечатлённый местный житель.
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Жители Кабанского района стали свидетелями огромного торнадо
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