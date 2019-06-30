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В Бурятии сняли на видео торнадо

В Бурятии сняли на видео торнадо
Происшествия, 
Жители Кабанского района стали свидетелями огромного торнадо

Необычное для Бурятии природное явление сняли на видео жители Кабанского района. Многометровое торнадо образовалось совсем недалеко от жилых домов.

- В небо уходит. Как в Америке, - поделился впечатлённый местный житель.




Очевидцы шутили про то, что нужно строить бомбоубежище. По словам сельчан, торнадо в окрестностях они наблюдают впервые.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии прошли грозы и ливни. Подтоплены четыре района – Курумканский, Баргузинский, Окинский, Тарбагатайский, Закаменский район. Улицы Улан-Удэ после сильного дождя с градом сравнивают с «Венецией».

торнадо
 
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