В Бурятии сняли на видео торнадо

Необычное для Бурятии природное явление сняли на видео жители Кабанского района. Многометровое торнадо образовалось совсем недалеко от жилых домов.- В небо уходит. Как в Америке, - поделился впечатлённый местный житель.

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