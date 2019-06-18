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В Иркутске будут судить четырёх дилеров синтетики

В Иркутске будут судить четырёх дилеров синтетики
Происшествия, 
Наркотики они распространяли через закладки

В Иркутске в суд направлено дело четырёх наркодилеров. Из нелегального оборота изъято около 4 килограммов синтетики, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Задержанным от 19 до 25 лет, среди них одна девушка. Их задержали в сентябре 2018 года.

Сыщики установили, что около полугода трое из них занимались оптовыми поставками наркотиков на «чёрный рынок» Иркутска.

С курьерами наркоторговцы общались в мессенджерах, а наркотики передавали бесконтактным путём через сеть закладок. По местам жительства, а также в уже заложенных тайниках оперативники обнаружили наркотики. Кроме того, изъяты электронная переписка, весы, упаковочный материал.

В настоящее время двоим наиболее активным членам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашний арест.

За совершение подобных преступлений предусматриваются наказания на срок до 20 лет лишение свободы либо пожизненное.

наркотики
 
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