Из больницы выписали всех детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ

- Все дети прошли контрольное обследование, в том числе компьютерную томографию головного мозга и грудной клетки. На сегодняшний день состояние детей оценивается как удовлетворительное, - сообщили в минздраве.

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