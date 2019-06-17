Из больницы выписали всех детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ

Сегодня из больницы выписали детей, пострадавших на батуте. Решение о выписке врачи приняли после утреннего обхода в отделении травматологии детской республиканской клинической больницы, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
Выписываются мальчик 6 лет и девочка 3 лет. На прошлой неделе были выписаны три девочки, одна из которых перенесла операцию.
- Все дети прошли контрольное обследование, в том числе компьютерную томографию головного мозга и грудной клетки. На сегодняшний день состояние детей оценивается как удовлетворительное, - сообщили в минздраве.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 мая в Улан-Удэ порывом ветра перевернулся батут, в котором играли дети. В ЧП пострадали шестеро детей, пятеро из которых попали в больницу, четверо – в реанимацию.
Дети падали с высоты нескольких метров головой вниз на землю. «Я подбежал, уже все в крови были, мамы плакал», - рассказал очевидец.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». Владельца заключили под домашний арест.