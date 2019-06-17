17 Июня

16 Июня

Популярное

Из больницы выписали всех детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ

Из больницы выписали всех детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
Происшествия, 
Состояние детей оценивается как удовлетворительное

Сегодня из больницы выписали детей, пострадавших на батуте. Решение о выписке врачи приняли после утреннего обхода в отделении травматологии детской республиканской клинической больницы, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.

Выписываются мальчик 6 лет и девочка 3 лет. На прошлой неделе были выписаны три девочки, одна из которых перенесла операцию.

- Все дети прошли контрольное обследование, в том числе компьютерную томографию головного мозга и грудной клетки. На сегодняшний день состояние детей оценивается как удовлетворительное, - сообщили в минздраве.



Как сообщал «Байкал-Daily», 30 мая в Улан-Удэ порывом ветра перевернулся батут, в котором играли дети. В ЧП пострадали шестеро детей, пятеро из которых попали в больницу, четверо – в реанимацию.

Дети падали с высоты нескольких метров головой вниз на землю. «Я подбежал, уже все в крови были, мамы плакал», - рассказал очевидец.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». Владельца заключили под домашний арест.
батут
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Из больницы выписали всех детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
Из больницы выписали всех детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ
Происшествия, 17.06.2019
Состояние детей оценивается как удовлетворительное
В Улан-Удэ ребёнок провалился в трёхметровый колодец
В Улан-Удэ ребёнок провалился в трёхметровый колодец
Происшествия, 17.06.2019
Ребёнок из любопытства пытался подвинуть спинку дивана, который прикрывал колодец, и провалился
Причиной пожара на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ мог стать поджог
Причиной пожара на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ мог стать поджог
Происшествия, 17.06.2019
В числе вероятных причин называют и неосторожное обращение с огнём
В Иркутской области иностранцы нарубили сосен на 2 миллиона рублей
В Иркутской области иностранцы нарубили сосен на 2 миллиона рублей
Происшествия, 17.06.2019
Также гости с ближнего зарубежья нарушили правила въезда в Россию
В Бурятии локализован крупный лесной пожар
В Бурятии локализован крупный лесной пожар
Происшествия, 17.06.2019
Площадь локализации составила 1300 га
Прохожий украл у улан-удэнца портмоне
Прохожий украл у улан-удэнца портмоне
Происшествия, 17.06.2019
В кошельке находились документы и деньги
В Бурятии поймали сборщиков марихуаны
В Бурятии поймали сборщиков марихуаны
Происшествия, 17.06.2019
Все они ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконную рубку деревьев
В Иркутской области спасли тонущего мальчика
В Иркутской области спасли тонущего мальчика
Происшествия, 17.06.2019
Ребёнок отдыхал со взрослыми в запрещённом для купания месте
Иркутянин перевёл мошенникам более 570 тысяч
Иркутянин перевёл мошенникам более 570 тысяч
Происшествия, 17.06.2019
Лже-сотрудница банка сообщила о том, что его личные данные стали известны третьим лицам и со счёта были списаны 40 тысяч рублей  

В Бурятии из-за дождей едва не размыло мост
В Бурятии из-за дождей едва не размыло мост
Происшествия, 17.06.2019
В Окинском районе ввели режим повышенной готовности
В Бурятии по вине пьяного водителя пострадали пассажиры
В Бурятии по вине пьяного водителя пострадали пассажиры
Происшествия, 17.06.2019
Пассажиры опрокинувшейся машины госпитализированы
В Бурятии водитель сбил пьяного пешехода и сбежал
В Бурятии водитель сбил пьяного пешехода и сбежал
Происшествия, 17.06.2019
Пьяный молодой человек неожиданно вышел на проезжую часть

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^