Усольчанка перепутала педали и сбила школьницу

Женщину лишили водительских прав



Накануне вечером в дежурную часть полиции города Усть-Илимск в Иркутской области поступило сообщение о том, что неизвестный сбил 13-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу по «зебре». Школьницу с травмами госпитализировали в больницу.



Госавтоинспекторы установили виновницу аварии – 42-летнюю местную жительницу. Она пояснила сотрудникам полиции, что в момент наезда перепутала педали.



За оставление места ДТП суд лишил женщину водительских прав на один год.



По факту наезда на ребёнка проводится административное расследование, по окончанию которого будет принято правовое решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



