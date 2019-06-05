Женщину лишили водительских прав
Накануне вечером в дежурную часть полиции города Усть-Илимск в Иркутской области поступило сообщение о том, что неизвестный сбил 13-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу по «зебре». Школьницу с травмами госпитализировали в больницу.
Госавтоинспекторы установили виновницу аварии – 42-летнюю местную жительницу. Она пояснила сотрудникам полиции, что в момент наезда перепутала педали.
За оставление места ДТП суд лишил женщину водительских прав на один год.
По факту наезда на ребёнка проводится административное расследование, по окончанию которого будет принято правовое решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Усольчанка перепутала педали и сбила школьницу
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщину лишили водительских прав
За минувшие выходные добровольные пожарные привлекались на тушение пожара в жилом доме в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии
Они заготовили незаконно около 19 кубометров древесины
Также она стащила золото из квартиры
Семье шестого пострадавшего на батуте ребёнку сначала не хотели платить компенсацию, как остальным детям
Девочка оставила велосипед у дома культуры
Его задержали на проспекте 50-летия Октября
Разговоры «по душам» обернулись мошенничеством
Она с силой вонзила нож в мужчину
Возбуждено уголовное дело
Они признаны виновными в покушении на хищение почти 900 миллионов рублей
В Бурятии ежедневно патрулируют леса
Ещё одной женщине пришлось прыгать из горящей квартиры
Накануне в селе Бичура сгорел жилой дом
В Бурятии подвели итоги первого этапа операции «Быт-2019»