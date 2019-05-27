В Иркутской области подросток поджёг дома и едва не спалил лес

Молодой человек поджёг две деревянные постройки
В Иркутском районе сотрудники полиции и МЧС предотвратили возможное возникновение лесного пожара в районе деревни Никольск, расположенной в 15 километрах от Иркутска. По подозрению в поджоге двух деревянных строений оперативники задержали 17-летнего местного жителя.
В настоящее время мотивы его поступка устанавливаются.
В рамках возбуждённого уголовного дела допрошены свидетели и очевидцы случившегося, а также потерпевшие граждане.
Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
На допросе юноша заявил, что раскаивается.
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