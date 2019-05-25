В Бурятии в аварии погиб водитель

Происшествия, Фото: ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ

Он не справился с управлением и врезался в здание



Накануне вечером в Прибайкальском районе республики в ДТП погиб мужчина.



По предварительным данным, 38-летний водитель машины «Тойота Карина», следуя по улице Октябрьская в посёлке Турка, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в здание. В результате происшествия от полученных травм он скончался на месте аварии, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Обстоятельства произошедшего уточняются сотрудниками ГИБДД.

