Он не справился с управлением и врезался в здание
Накануне вечером в Прибайкальском районе республики в ДТП погиб мужчина.
По предварительным данным, 38-летний водитель машины «Тойота Карина», следуя по улице Октябрьская в посёлке Турка, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в здание. В результате происшествия от полученных травм он скончался на месте аварии, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Обстоятельства произошедшего уточняются сотрудниками ГИБДД.
В Бурятии в аварии погиб водитель
Происшествия, Фото:
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