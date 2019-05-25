Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовым поездом

Он скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи



Накануне вечером в Заиграевском районе произошло столкновение грузового поезда и иномарки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Предварительно установлено, что 29-летний водитель машины на железнодорожном переезде станции «Челутай 3 км» нарушил правила проезда регулируемого железнодорожного переезда и совершил столкновение с грузовым поездом.







В результате аварии водитель автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.



Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

