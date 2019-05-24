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В Забайкалье отец держал детей без воды и еды

В Забайкалье отец держал детей без воды и еды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Малолетние спали в грязи на голых сетках без матрацев

29-летний житель посёлка Ключевский Забайкальского края более года в воспитательных целях избивал руками и ремнём своих детей в возрасте семи и восьми лет, запирал их в холодной комнате на длительное время, оставляя без воды и еды. Факт жестокого обращения с детьми выявлен полицией в ходе оперативно-профилактического мероприятия под условным наименованием «Твой выбор», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Также полицейские выявили, что мужчина и его супруга не обеспечивают детей необходимыми продуктами питания и нормальными условиями проживания. Малолетние дети спали на голых сетках без матрацев и не имели тёплой одежды. В детской комнате – грязь и стойкий неприятный запах.

В связи с тем, что дети находились в социально опасном положении, они были изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. В отношении отца несовершеннолетних и их мачехи сотрудниками полиции проводится доследственная проверка.
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