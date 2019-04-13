В Бурятии сотрудник Гостехнадзора промышлял взятками

Взяточник отделался условным сроком



Суд вынес приговор сотруднику Гостехнадзора Бурятии по Джидинскому району. Он признан виновным в получении взятки, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



- Следствием и судом установлено, что Ильчук В., являясь главным государственным инженером-инспектором Гостехнадзора Бурятии по Джидинскому району, с 2015 года за определённую плату незаконно выдавал обратившимся к нему жителям района удостоверения трактористов-машинистов. Жители не проходили обучение по профессии. Также нарушался порядок сдачи экзаменов в органах Гостехнадзора, - уточнили в Следственном управлении.



Приговором суда сотрудник Гостехнадзора приговорён к 6 годам условно, с испытательным сроком 5 лет, с запретом на 3 года занимать руководящие должности. Кроме этого суд обязал осуждённого выплатить 400 тысяч рублей штрафа.





