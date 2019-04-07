В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и такси «Максим»

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне, 6 апреля, около восьми часов вечера на улице Терешковой в Улан-Удэ произошло ДТП.По словам очевидца, не доезжая перекрёстка с улицей Бабушкина, водитель за рулём «Тойоты Камри» врезался в такси «Максим». Авария произошла за пешеходным переходом.К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.