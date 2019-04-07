В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и такси «Максим»

Авария произошла в тёмное время суток
Как стало известно «Байкал-Daily», накануне, 6 апреля, около восьми часов вечера на улице Терешковой в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам очевидца, не доезжая перекрёстка с улицей Бабушкина, водитель за рулём «Тойоты Камри» врезался в такси «Максим». Авария произошла за пешеходным переходом.
К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
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Происшествия, Фото:
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