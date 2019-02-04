В Улан-Удэ в пробитой ограждением машине пострадали 2 человека









Всего с начала 2019 года в Улан-Удэ произошло - 12 ДТП, погиб - 1 человек; травмировано - 13 человек.

Накануне вечером в Улан-Удэ в ДТП пострадали два человека. Авария произошла в 18:30 в Железнодорожном районе.36-летний водитель автомашины «Вольво» ехал по улице Моховая со стороны 502 км., в направлении улицы Трактовая. В районе дома 101 к-1, не справился с рулевым управлением и врезался в металлическое ограждение. Об этом сообщают оперативные службы города.В результате ДТП пострадали два человека. 35-летний водитель получил открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости, был госпитализирован в БСМП. 39-летний пассажир получил также открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом теменной кости, был госпитализирован в больницу.Пассажир и водитель «Вольво» выжили лишь чудом – ограждение пробило автомобиль насквозь.