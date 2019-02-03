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В Улан-Удэ молодого человека сбили на «зебре»

В Улан-Удэ молодого человека сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он получил серьёзные травмы

2 февраля в 2 часа ночи на улице Мокрова в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал 27-летний пешеход. Его сбил 47-летний водитель «Тойоты Калдины», ехавший в направлении улицы Жердева. Всё произошло на пешеходном переходе, не оборудованном светофором, сообщают оперативные службы города.

Молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и открытый перелом голени. Он был доставлен в больницу в состоянии травматического шока первой степени.

Всего с начала 2019 года в Улан-Удэ произошло 11 ДТП, в результате которых погиб один человек, а травмы получили 11. Это намного меньше, чем годом ранее, ведь за два месяца 2018 года было 82 ДТП с двумя погибшими и 95 пострадавшими людьми.

ДТП
 
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