Он получил серьёзные травмы
2 февраля в 2 часа ночи на улице Мокрова в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал 27-летний пешеход. Его сбил 47-летний водитель «Тойоты Калдины», ехавший в направлении улицы Жердева. Всё произошло на пешеходном переходе, не оборудованном светофором, сообщают оперативные службы города.
Молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и открытый перелом голени. Он был доставлен в больницу в состоянии травматического шока первой степени.
Всего с начала 2019 года в Улан-Удэ произошло 11 ДТП, в результате которых погиб один человек, а травмы получили 11. Это намного меньше, чем годом ранее, ведь за два месяца 2018 года было 82 ДТП с двумя погибшими и 95 пострадавшими людьми.
В Улан-Удэ молодого человека сбили на «зебре»
Происшествия, Фото:
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