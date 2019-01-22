Также молодой человек украл из дома приятеля два сувенирных меча
В минувшие выходные в отдел полиции «Ингодинский» УМВД России по Чите поступило заявление о краже из квартиры 42-летнего местного жителя. Стражи порядка установили, что накануне вечером к потерпевшему в гости пришёл знакомый. После его ухода хозяин не обнаружил сотовый телефон «Самсунг» и два сувенирных меча.
Ориентировка с приметами подозреваемого была передана наружным нарядам полиции. Вскоре 23-летний злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.
В настоящее время часть похищенного изъята и возвращена хозяину. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл у знакомого телефон и мечи
Происшествия, Фото:
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