Читинец украл у знакомого телефон и мечи

Также молодой человек украл из дома приятеля два сувенирных меча



В минувшие выходные в отдел полиции «Ингодинский» УМВД России по Чите поступило заявление о краже из квартиры 42-летнего местного жителя. Стражи порядка установили, что накануне вечером к потерпевшему в гости пришёл знакомый. После его ухода хозяин не обнаружил сотовый телефон «Самсунг» и два сувенирных меча.



Ориентировка с приметами подозреваемого была передана наружным нарядам полиции. Вскоре 23-летний злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.



В настоящее время часть похищенного изъята и возвращена хозяину. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

