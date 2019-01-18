Улан-удэнцы эвакуировались из горящего дома

Накануне вечером, 17 января, в Улан-Удэ по улице Музейная загорелся бревенчатый дом с мансардным этажом, площадью 42 квадратных метра.На момент прибытия первого подразделения горела кровля дома. Жители эвакуировались самостоятельно.Огонь уничтожил кровлю на площади 3 квадратных метра. Причиной возгорания стало нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации печей. Виновник и ущерб устанавливаются.Пожар потушили за полчаса, на ликвидацию было задействовано 9 человек и 3 единицы техники, сообщают оперативные службы города.