Улан-удэнцы эвакуировались из горящего дома

Загорелась крыша дома
Накануне вечером, 17 января, в Улан-Удэ по улице Музейная загорелся бревенчатый дом с мансардным этажом, площадью 42 квадратных метра.
На момент прибытия первого подразделения горела кровля дома. Жители эвакуировались самостоятельно.
Огонь уничтожил кровлю на площади 3 квадратных метра. Причиной возгорания стало нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации печей. Виновник и ущерб устанавливаются.
Пожар потушили за полчаса, на ликвидацию было задействовано 9 человек и 3 единицы техники, сообщают оперативные службы города.
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Происшествия, Фото:
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