В Улан-Удэ в пожаре погиб мужчина

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Накануне, 16 января, в 19:19 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о хлопке в трёхквартирном жилом доме по улице Панфилова в посёлке Солдатский в Улан-Удэ. На место были незамедлительно направлены пожарные расчёты.
Пожарными из дома было эвакуировано 2 газовых баллона. В ходе тушения пожара огнеборцами в доме было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. В результате пожара в квартире выгорел коридор и кухня на площади.
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
В ликвидации пожара были привлечены 4 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
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