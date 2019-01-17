В Улан-Удэ из-за печного отопления погибла женщина









Всего были привлечены 3 единицы пожарной техники и 8 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», также Всего были привлечены 3 единицы пожарной техники и 8 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера погиб мужчина в пожаре в посёлке Солдатский. Огнеборцами из дома эвакуирован газовый баллон. Причина трагедии устанавливается.

16 января в 18:18 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о хлопке с последующим задымлением в частном жилом доме в посёлке Аршан в Улан-Удэ. На место незамедлительно выехали огнеборцы.В результате происшествия повреждены окна в доме, произошло разрушение кирпичной печи с вмонтированным внутрь отопительным котлом без дальнейшего горения.Пожарными при разборе завалов было обнаружено тело женщины.На данный момент причины происшествия уточняются. На месте работала следственная оперативная группа.