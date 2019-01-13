В Улан-Удэ пенсионер устроил тройное ДТП









В результате происшествия пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

В результате происшествия пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.





Как стало известно «Байкал-Daily», накануне, 12 января, на перекрёстке улиц Николая Петрова и Октябрьская в Улан-Удэ произошло ДТП. По словам очевидца аварии, пенсионер за рулём «Рено Сандеро» не уступил дорогу «Тойоте Королле», которой управлял также пожилой мужчина.- От удара «Рено» откинуло в «Тойоту Ипсум», который пытался выехать на главную дорогу. Пенсионер-виновник признал свою вину, - рассказал свидетель ДТП.