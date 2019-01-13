В Улан-Удэ перевернулся автомобиль





Сегодня в 2 часа ночи в Улан-Удэ в Южлаге произошло ДТП.30-летний водитель «Тойоты Камри», лишённый права управления автомобилем, ехавший по улице Бограда не справился с управлением и совершил наезд. В результате аварии иномарка перевернулась.- Водитель и 27-летний пассажир получили травмы. После осмотра медиками отпущены домой, - прокомментировали «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Легковушка получила серьёзные механические повреждения.