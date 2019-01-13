В Улан-Удэ перевернулся автомобиль

Пострадавших осмотрели медики
Сегодня в 2 часа ночи в Улан-Удэ в Южлаге произошло ДТП.
30-летний водитель «Тойоты Камри», лишённый права управления автомобилем, ехавший по улице Бограда не справился с управлением и совершил наезд. В результате аварии иномарка перевернулась.
- Водитель и 27-летний пассажир получили травмы. После осмотра медиками отпущены домой, - прокомментировали «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Легковушка получила серьёзные механические повреждения.
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