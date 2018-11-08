В Забайкалье бизнесвумен оштрафовали на полмиллиона за поддельный алкоголь



В Забайкальском крае за незаконный оборот спиртных напитков индивидуальный предприниматель привлечена к ответственности в виде крупного штрафа.



Во время проверки у неё на складе нашли алкогольную продукцию без документов, с высоким содержанием в ней микропримесей, а также несоответствием закону о маркировке, нанесённой на упаковку.



Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. Женщину оштрафовали на 500 тысяч рублей.



Изъятая у неё продукция признана опасной, не допустимой к обращению на рынке и подлежит уничтожению. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

