В Забайкалье бизнесвумен оштрафовали на полмиллиона за поддельный алкоголь

У себя на складе она хранила спиртные напитки без документов
В Забайкальском крае за незаконный оборот спиртных напитков индивидуальный предприниматель привлечена к ответственности в виде крупного штрафа.
Во время проверки у неё на складе нашли алкогольную продукцию без документов, с высоким содержанием в ней микропримесей, а также несоответствием закону о маркировке, нанесённой на упаковку.
Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. Женщину оштрафовали на 500 тысяч рублей.
Изъятая у неё продукция признана опасной, не допустимой к обращению на рынке и подлежит уничтожению. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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