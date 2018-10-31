В Улан-Удэ машина медиков попала в ДТП

Авария произошла на «кольце»
Сегодня, 31 октября, около 17 часов на круговом движении в Улан-Удэ произошло небольшое ДТП.
Его виновником водитель машины с медицинским крестом. В «Жигулях», по словам очевидцев, были врачи в медицинских халатах.
Их автомобиль врезался в «Тойоту Таун Айс». Обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале октября на этом участке грузовик «Шакман» буквально снёс легковую «Тойоту Краун»
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Сегодня на улице Ключевская в столкновении двух иномарок водитель сломал руку и ногу
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Авария произошла на «кольце»
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