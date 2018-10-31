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В Улан-Удэ в ДТП водитель сломал ногу и руку

В Улан-Удэ в ДТП водитель сломал ногу и руку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновником серьёзной аварии стал водитель, не уступивший дорогу. ФОТО

Сегодня, 31 октября, около 16.30 часов на улице Ключевская в Улан-Удэ произошло ДТП, в котором пострадал водитель. Столкнулись Subaru Forester и Mitsubishi.

- Виновником аварии стал водитель Mitsubishi, который выезжал с парковки рынка «Туяа» под знак «Уступи дорогу». В это время со стороны кольцевой развязки двигался Subaru, произошло столкновение, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.



В результате ДТП оказалась разбита передняя часть Subaru, смят капот, треснуло лобовое стекло.

«Скорая помощь» госпитализировала водителя. По предварительной информации, он сломал ногу, а также правое запястье.

На данном участке дороги из-за аварии скопилась огромная пробка.




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